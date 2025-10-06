Nayef Aguerd difensore del Marsiglia aggredito in aeroporto da un tifoso dal comportamento instabile
Nayef Aguerd difensore centrale marocchino nato a Kenitra il 30 marzo 1996, è stato nel mirino di diverse squadre di Serie A, quest’anno ci ha pensato la Roma, nel 2023 anche il Napoli. Oggi milita nel Marsiglia e il suo gol ha regalato a De Zerbi tre punti fondamentali in classifica ma soprattutto la soddisfazione per aver battuto il Psg. Il difensore 29enne però si è ritrovato a vivere una giornata a dir poco particolare proprio mentre stava partendo per il ritiro della Nazionale del Marocco. Domenica all’aeroporto di Marignane il giocatore è stato aggredito mentre attendeva il suo volo. Secondo quanto riportato da BFM Marseille Provence, un individuo dal “ comportamento instabile ” si è avvicinato al giocatore nella lounge VIP. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
