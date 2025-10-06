Navigli | cerca di rubare un' ambulanza che sta soccorrendo una persona arrestato

Milano, 6 ottobre 2025 – Non solo si è reso responsabile di un tentativo di furto, fortunatamente risoltosi in un buco nell’acqua, ma ha anche potenzialmente compromesso un’operazione di soccorso, delicata per definizione, qualsiasi fosse la ragione dell’intervento. Questa notte un marocchino di 24 anni ha cercato di entrare in un’ambulanza, forzandone la porta. Proprio in quel momento l'equipaggio del veicolo attrezzato era impegnato in un’operazione di soccorso. L’episodio si è verificato verso le 2.45, lungo l’Alzaia Naviglio Pavese. La polizia, chiamata dagli operatori a bordo dell’ambulanza, è intervenuta in tempo reale bloccando il nordafricano, irregolare, noto alle forze dell’ordine e in stato di alterazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Navigli: cerca di rubare un'ambulanza che sta soccorrendo una persona, arrestato

In questa notizia si parla di: navigli - cerca

Ciao a tutti! La nostra squadra amatoriale mista di Trezzano Sul Naviglio (MI OVEST) cerca nuovi componenti. I ruoli che ricerchiamo sono un CENTRALE e una BANDA. Ci servirebbero però quote Maschili con esperienza sul campo da gioco (volley/beach), Vai su Facebook

Navigli: cerca di rubare un'ambulanza che sta soccorrendo una persona, arrestato - Milano, 6 ottobre 2025 – Non solo si è reso responsabile di un tentativo di furto, fortunatamente risoltosi in un buco nell’acqua, ma ha anche potenzialmente compromesso un’operazione di soccorso, ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca di rubare su un'ambulanza che sta soccorrendo una persona - 45 ha cercato di entrare in un'ambulanza, forzando la porta, il cui equipaggio era impegnato in un servizio di soccorso ... Come scrive msn.com