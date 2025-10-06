Navi Bluferries partenze da Reggio e non più da Villa per Tremestieri
Dal prossino 13 ottobre, e per i successivi 60 giorni, le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San Giovanni, con arrivo sempre a Tremestieri, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
