Navi Bluferries partenze da Reggio e non più da Villa per Tremestieri

Messinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal prossino 13 ottobre, e per i successivi 60 giorni, le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San Giovanni, con arrivo sempre a Tremestieri, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: navi - bluferries

navi bluferries partenze reggioBluferries, dal 13 ottobre gli imbarchi dei mezzi commerciali si sostano da Villa a Reggio Calabria - REGGIO CALABRIA Dal prossimo 13 ottobre, e per i successivi 60 giorni, le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San ... Da corrieredellacalabria.it

Polo Logistica FS, varata la nuova nave green di Bluferries - Bluferries, società del polo Logistica del Gruppo FS attiva nel trasporto marittimo sullo Stretto di Messina, C. lettera43.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Navi Bluferries Partenze Reggio