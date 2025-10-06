Nave Laura Bassi verso Nuova Zelanda e Antartide con la memoria dei ghiacci
La nave rompighiaccio dell’Ogs Laura Bassi è salpata dal porto di Trieste e raggiungerà l’Antartide a dicembre passando per la Nuova Zelanda, per un’importante spedizione che durerà complessivamente 190 giorni. La nave trasporterà a bordo anche le carote di ghiaccio raccolte nell’ambito. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: nave - laura
La N/R Laura Bassi salpa da TS per una nuova campagna in Antartide. La nave rifornirà la base Zucchelli, supporterà 5 progetti di ricerca, e trasporterà le carote di ghiaccio del progetto Ice Memory, per un archivio mondiale di dati sul clima. https://ogs. - X Vai su X
?Riviviamo l'incontro con Laura Pariani all'Università di Cagliari, condotto da Duilio Caocci e Irene Palladini. Presentazione di "Primamà", La nave di Teseo. E le immagini del ricordo di Gianni Filippini al Mulino Cadoni, con Maria Francesca Chiappe e Lore Vai su Facebook
La rompighiaccio Laura Bassi fa rotta verso la Nuova Zelanda con un carico speciale diretto in Antartide - TRIESTE – La rompighiaccio Laura Bassi, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ... Secondo msn.com
La rompighiaccio Laura Bassi fa rotta verso la Nuova Zelanda - La rompighiaccio Laura Bassi è salpata dal porto di Trieste e raggiungerà l'Antartide a dicembre passando per la Nuova Zelanda. Segnala msn.com