Nave Laura Bassi verso Nuova Zelanda e Antartide con la memoria dei ghiacci

Triesteprima.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave rompighiaccio dell’Ogs Laura Bassi è salpata dal porto di Trieste e raggiungerà l’Antartide a dicembre passando per la Nuova Zelanda, per un’importante spedizione che durerà complessivamente 190 giorni. La nave trasporterà a bordo anche le carote di ghiaccio raccolte nell’ambito. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nave - laura

nave laura bassi versoLa rompighiaccio Laura Bassi fa rotta verso la Nuova Zelanda con un carico speciale diretto in Antartide - TRIESTE – La rompighiaccio Laura Bassi, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ... Secondo msn.com

nave laura bassi versoLa rompighiaccio Laura Bassi fa rotta verso la Nuova Zelanda - La rompighiaccio Laura Bassi è salpata dal porto di Trieste e raggiungerà l'Antartide a dicembre passando per la Nuova Zelanda. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nave Laura Bassi Verso