Nave italiana verso l’Antartide con carote di ghiaccio delle Alpi

Lidentita.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imbarcazione partecipa alla missione Ice Memory L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

nave italiana verso l8217antartide con carote di ghiaccio delle alpi

© Lidentita.it - Nave italiana verso l’Antartide con “carote di ghiaccio” delle Alpi

In questa notizia si parla di: nave - italiana

Chrysalis: la nave italiana per viaggi spaziali sino a 400 anni

Mediterranea, ecco la nuova nave dell’ong italiana: “Da oggi in mare per la prima missione”

&quot;Coragio no manca”: la nave San Giusto porta in Tunisia lo spirito della Marina Militare italiana

Nave Italia verso Catania con i ragazzi di 'E' tempo di salpare' - Di ritorno da una settimana in Grecia, e dopo il fine settimana a Gallipoli, Nave Italia riprende il largo con destinazione Catania. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nave Italiana Verso L8217antartide