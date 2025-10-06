Natale con luminarie ed alberi | il Commissario Perrotta ci prova
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo che il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, Prefetto Giuliana Perrota, ha lanciato le linee per tentare di organizzare eventi per le festività natalizie, arriva l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di Interesse Finalizzata All’affidamento Del Servizio Di Progettazione, Noleggio, Installazione, Montaggio, Manutenzione, Assistenza E Smontaggio Di Coreografie Luminose. ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione, noleggio con relativo montaggio, installazione, manutenzione, assistenza e smontaggio di installazioni e coreografie luminose natalizie in alcune aree della Citta?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: natale - luminarie
È ancora estate e il Comune pensa al Natale: 80mila euro per le luminarie
A Monza si pensa già al Natale e si cercano sponsor (non solo per le luminarie)
Natale 2025 a Napoli: 150 chilometri di luminarie e il Villaggio di Babbo Natale in piazza Plebiscito
InfoCilento.it. . Salerno pensa al Natale 2025: al via il montaggio delle luminarie, 20 anni di "Luci d'artista" Servizio: Federica Inverso Vai su Facebook
Happy Casa Natale 2025 catalogo: alberi, decorazioni e accessori - Happy Casa Catalogo Natale 2025 novità imperdibili su alberi, decorazioni, puntali, palline, luci, tavola, foto e dettagli. Scrive casaegiardino.it
“Luci di Natale legate agli alberi al Vomero, vanno rimosse” la denuncia dei comitati - "Le luci di Natale al Vomero legate anche agli alberi, trasformati in sostegni per cavi elettrici". Da fanpage.it