Tempo di lettura: 2 minuti Dopo che il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, Prefetto Giuliana Perrota, ha lanciato le linee per tentare di organizzare eventi per le festività natalizie, arriva l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di Interesse Finalizzata All’affidamento Del Servizio Di Progettazione, Noleggio, Installazione, Montaggio, Manutenzione, Assistenza E Smontaggio Di Coreografie Luminose. ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione, noleggio con relativo montaggio, installazione, manutenzione, assistenza e smontaggio di installazioni e coreografie luminose natalizie in alcune aree della Citta?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Natale con luminarie ed alberi: il Commissario Perrotta ci prova