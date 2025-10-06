Nasce il governo francese a trazione macronista, guidato da Sebastien Lecornu. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha nominato 18 ministri. Le principali novità sono Roland Lescure all’Economia e Bruno Le Maire alle Forze Armate. Tra le conferme, quella di Bruno Retailleau al ministero dell’Interno, Gerald Darmanin alla Giustizia, Annie Genevard al ministero dell’Agricoltura, Catherine Vautrin al dicastero del Lavoro, Rachida Dati al ministero della Cultura e Jean-Noel Barrot al ministero per l’Europa e gli Affari Esteri. Gli ex primi ministri Elisabeth Borne e Manuel Valls sono stati confermati, rispettivamente, all’Istruzione e ai Territori d’Oltremare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nasce il governo Lecornu, 18 ministri. Il premier: "Pronti a compromessi"