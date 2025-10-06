Nasce il governo Lecornu 18 ministri Il premier | Pronti a compromessi

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce il governo francese a trazione macronista, guidato da Sebastien Lecornu. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha nominato 18 ministri. Le principali novità sono Roland Lescure all’Economia e Bruno Le Maire alle Forze Armate. Tra le conferme, quella di Bruno Retailleau al ministero dell’Interno, Gerald Darmanin alla Giustizia, Annie Genevard al ministero dell’Agricoltura, Catherine Vautrin al dicastero del Lavoro, Rachida Dati al ministero della Cultura e Jean-Noel Barrot al ministero per l’Europa e gli Affari Esteri. Gli ex primi ministri Elisabeth Borne e Manuel Valls sono stati confermati, rispettivamente, all’Istruzione e ai Territori d’Oltremare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nasce il governo lecornu 18 ministri il premier pronti a compromessi

© Quotidiano.net - Nasce il governo Lecornu, 18 ministri. Il premier: "Pronti a compromessi"

In questa notizia si parla di: nasce - governo

Dalla collaborazione tra governo e Ordine degli Psicologi nasce un progetto che punta al benessere emotivo dei più giovani. Un passo atteso per affrontare fragilità sempre più diffuse tra i banchi

Francia, Macron nomina 18 ministri: nasce il nuovo governo Lecornu

Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier ai suoi ministri: "Siate negoziatori con tutti"

nasce governo lecornu 18Nasce il governo Lecornu, 18 ministri. Il premier: "Pronti a compromessi" - Nasce il governo francese a trazione macronista, guidato da Sebastien Lecornu. Lo riporta quotidiano.net

nasce governo lecornu 18Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. «Siate negoziatori con tutti» - A un mese dalla nomina del nuovo primo ministro, nasce in Francia il governo di Sebastien Lecornu. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nasce Governo Lecornu 18