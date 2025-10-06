Nasce il governo Lecornu 18 ministri Il premier | Pronti a compromessi
Nasce il governo francese a trazione macronista, guidato da Sebastien Lecornu. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha nominato 18 ministri. Le principali novità sono Roland Lescure all’Economia e Bruno Le Maire alle Forze Armate. Tra le conferme, quella di Bruno Retailleau al ministero dell’Interno, Gerald Darmanin alla Giustizia, Annie Genevard al ministero dell’Agricoltura, Catherine Vautrin al dicastero del Lavoro, Rachida Dati al ministero della Cultura e Jean-Noel Barrot al ministero per l’Europa e gli Affari Esteri. Gli ex primi ministri Elisabeth Borne e Manuel Valls sono stati confermati, rispettivamente, all’Istruzione e ai Territori d’Oltremare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dalla collaborazione tra governo e Ordine degli Psicologi nasce un progetto che punta al benessere emotivo dei più giovani. Un passo atteso per affrontare fragilità sempre più diffuse tra i banchi
Francia, nasce il governo Lecornu: Macron nomina 18 ministri. Il premier alla sua nuova squadra: «Siate negoziatori con tutti»
*DL TERRA DEI FUOCHI: DA GOVERNO ANCORA PROVVEDIMENTO A ZERO INVESTIMENTI* Questo provvedimento nasce dalla sentenza della Cedu del 30 gennaio 2025, che ha condannato l'Italia e le ha imposto di intervenire con un
