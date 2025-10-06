Nasce il Festival Nicolini in Jazz a Piacenza dal 15 al 19 ottobre
PIACENZA – Dal 15 al 19 ottobre il Conservatorio Nicolini accende i riflettori sulla prima edizione di “Nicolini in Jazz”, il nuovo Festival ideato e curato dal Dipartimento di Jazz dell’Università musicale piacentina, sotto la direzione artistica dei docenti Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara. Un debutto che unisce formazione e spettacolo, trasformando Piacenza in un crocevia di suoni e creatività: cinque giorni di concerti, pensati per studenti, appassionati e per tutta la città, e poi ancora incontri e performance di respiro internazionale. Protagonisti di questa prima edizione saranno: Perico Sambeat (Spagna, sassofono), Jesse van Ruller (Olanda, chitarra) e Dario Deidda (Italia, basso elettrico e contrabbasso). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: nasce - festival
Cultura a Cesena, nasce 'Agorà festival': prima edizione dedicata alla fragilità. Tra gli ospiti Vera Gheno
A Cesena nasce "Agorà Festival", una piazza di idee per discutere di sfide e fragilità del presente
Sport e cinema a Sestriere: nasce "Sport Awards Film Festival"
A Foligno nasce “Glaukopis in Festival”: tre giorni tra storia, attualità e radici locali. Foligno si prepara ad accogliere una nuova e stimolante iniziativa culturale: dal 23 al 26 ottobre 2025 l'Associazione di Promozione Sociale Glaukopis lancia la prima edizione Vai su Facebook
Nasce Escale à La Spezia, il festival che celebra il patrimonio marittimo in Italia - Città della Spezia - X Vai su X
Al Conservatorio di Piacenza al via il Festival “Nicolini in Jazz” - (askanews) – Dal 15 al 19 ottobre 2025 il Conservatorio Nicolini accende i riflettori sulla prima edizione di “Nicolini in Jazz”, il nuovo festival ideato e curato dal Dipartimento di Jaz ... Da askanews.it
Concerti, incontri, masterclass: Piacenza per cinque giorni capitale del Jazz - Dal 15 al 19 ottobre il Conservatorio Nicolini di Piacenza accende i riflettori sulla prima edizione di “Nicolini in Jazz”, il nuovo festival ideato e ... Riporta piacenzasera.it