nasce il festival nicolini in jazz a piacenza dal 15 al 19 ottobre

PIACENZA – Dal 15 al 19 ottobre il Conservatorio Nicolini accende i riflettori sulla prima edizione di “Nicolini in Jazz”, il nuovo Festival ideato e curato dal Dipartimento di Jazz dell’Università musicale piacentina, sotto la direzione artistica dei docenti Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara. Un debutto che unisce formazione e spettacolo, trasformando Piacenza in un crocevia di suoni e creatività: cinque giorni di concerti, pensati per studenti, appassionati e per tutta la città, e poi ancora incontri e performance di respiro internazionale. Protagonisti di questa prima edizione saranno: Perico Sambeat (Spagna, sassofono), Jesse van Ruller (Olanda, chitarra) e Dario Deidda (Italia, basso elettrico e contrabbasso). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

