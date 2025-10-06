Nasce Academy4future il polo di formazione che prepara la banca del futuro
La sfida dell’intelligenza artificiale e la tutela dei posti di lavoro e del capitale umano in una nuova iniziativa che coinvolge il settore bancario. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: nasce - academy4future
Intesa Sanpaolo: nasce 'Academy4Future', nuovo polo di formazione per i 90 mila dipendenti del Gruppo
Intesa Sanpaolo vara Academy4Future, il nuovo polo di formazione dove nasce la banca del futuro
Intesa Sanpaolo: nasce 'Academy4Future', nuovo polo di formazione per i 90 mila dipendenti del Gruppo - Intesa Sanpaolo ha presentato a Milano il progetto ‘Academy4Future’, nuovo polo formativo del gruppo guidato da Carlo Messina, che prevede percorsi qualificanti destinati alle oltre 90mila persone del ... Si legge su msn.com
Intesa Sanpaolo: nasce Academy4future, il polo di formazione che prepara la banca del futuro - Fioravanti: "Rinnovare le professionalità perchè la tecnologia non sostituisca l’elemento umano, ma lo potenzzi". Secondo msn.com