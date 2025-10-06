Nasce Academy4future il polo di formazione che prepara la banca del futuro

Tv2000.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida dell’intelligenza artificiale e la tutela dei posti di lavoro e del capitale umano in una nuova iniziativa che coinvolge il settore bancario. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

nasce academy4future il polo di formazione che prepara la banca del futuro

© Tv2000.it - Nasce Academy4future, il polo di formazione che prepara la banca del futuro

In questa notizia si parla di: nasce - academy4future

Intesa Sanpaolo: nasce 'Academy4Future', nuovo polo di formazione per i 90 mila dipendenti del Gruppo

Intesa Sanpaolo vara Academy4Future, il nuovo polo di formazione dove nasce la banca del futuro

nasce academy4future polo formazioneIntesa Sanpaolo: nasce 'Academy4Future', nuovo polo di formazione per i 90 mila dipendenti del Gruppo - Intesa Sanpaolo ha presentato a Milano il progetto ‘Academy4Future’, nuovo polo formativo del gruppo guidato da Carlo Messina, che prevede percorsi qualificanti destinati alle oltre 90mila persone del ... Si legge su msn.com

nasce academy4future polo formazioneIntesa Sanpaolo: nasce Academy4future, il polo di formazione che prepara la banca del futuro - Fioravanti: "Rinnovare le professionalità perchè la tecnologia non sostituisca l’elemento umano, ma lo potenzzi". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Academy4future Polo Formazione