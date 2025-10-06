NASCAR Van Gisbergen non sbaglia e vince al Roval Logano elimina Chastain

Shane Van Gisbergen non sbaglia e vince l’Elimination Race del Round of 12 della NASCAR Cup Series nel Roval di Charlotte. Quinto successo consecutivo in un road course, uno meno del primato assoluto di Jeff Gordon, per il #88 di Chevrolet, autore di una bellissima bagarre nel finale contro Kyle Larson.  Joey Logano rischia l’esclusione dai Playoffs, ma si salva nell’ultimo giro condannando Ross Chastain. Out dalla corsa per il successo finale anche Austin Cindric, Bubba Wallace ed il campione regular season 2024 Tyler Reddick. Come da pronostico, il neozelandese Van Gisbergen ha dominato la prima Stage dopo aver scavalcato la Toyota Camry #45 di Tyler Reddick. 🔗 Leggi su Oasport.it

