Naruto | l’anime più importante di sempre
Il panorama degli anime sh?nen più iconici e influenti include titoli che hanno segnato generazioni, contribuendo a diffondere la cultura giapponese nel mondo. Tra questi, spiccano opere come Dragon Ball e One Piece, riconosciute come vere pietre miliari del genere. Tra le produzioni che meritano un’attenzione particolare per il loro impatto duraturo si trova Naruto, creazione di Masashi Kishimoto. Questo franchise ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare l’industria dell’anime e nel coinvolgere un pubblico vasto e variegato. naruto rappresenta una delle pietre miliari del genere sh?nen. Con oltre 700 episodi, la serie può sembrare imponente, ma è considerata il titolo che ha contribuito maggiormente alla crescita di fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
