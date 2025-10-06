Nardelli Inpuglia24 | Chi governa continua a governare In Puglia Decaro è la naturale prosecuzione di Emiliano

Il direttore di Inpuglia24, Alessandro Nardelli, interviene sul dibattito politico dopo le recenti tornate elettorali che hanno confermato al governo regionale i presidenti uscenti. “Non mi considero un fine analista politico – afferma Nardelli – ma i fatti parlano chiaro: chi governa, continua a governare. È accaduto nelle Marche con Acquaroli, in Calabria con Occhiuto, e accadrà in Puglia con Decaro, naturale prosecuzione di Emiliano”. Nardelli individua due cause principali della debolezza degli sfidanti: “Da un lato il vantaggio elettorale di chi è già al potere, dall’altro la totale assenza di uno scouting politico serio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

