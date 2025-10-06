Napoli uomo muore dopo essere stato colpito con il taser | indagini in corso

Tragedia a Napoli, dove un uomo di 35 anni è morto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, dopo essere stato colpito con il taser dai Carabinieri intervenuti per una lite in famiglia.   Secondo una prima ricostruzione, i militari, giunti sul . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli uomo muore dopoUomo muore in ambulanza dopo essere stato colpito con un taser a Napoli - Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i Carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato per bloccarlo dopo ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

napoli uomo muore dopoNapoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Da tg24.sky.it

