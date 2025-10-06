Napoli uomo muore dopo essere stato colpito con il taser | indagini in corso
Tragedia a Napoli, dove un uomo di 35 anni è morto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, dopo essere stato colpito con il taser dai Carabinieri intervenuti per una lite in famiglia. Secondo una prima ricostruzione, i militari, giunti sul . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - uomo
Rapina a Napoli, aggredisce un uomo in auto e tenta la fuga: arrestato 53enne
Napoli, 44enne ferito a colpi di pistola: “Un uomo incappucciato è entrato in casa mentre dormivo”
Uomo estrae una busta dai pantaloni nel cuore di Napoli: poliziotto libero dal servizio nota la scena e allerta i colleghi
"È lui l'uomo imprescindibile del Napoli" Il nostro giornalista Danilo De Falco elogia le prestazioni di Leonardo Spinazzola, vero uomo in più di questa squadra #SSCNapoli #NapoliGenoa #Spinazzola - X Vai su X
"È lui l'uomo imprescindibile del Napoli" Il nostro giornalista Danilo De Falco elogia le prestazioni di Leonardo Spinazzola, vero uomo in più di questa squadra #SSCNapoli #NapoliGenoa #Spinazzola Vai su Facebook
Uomo muore in ambulanza dopo essere stato colpito con un taser a Napoli - Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i Carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato per bloccarlo dopo ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Napoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Da tg24.sky.it