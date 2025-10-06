Napoli uomo muore dopo essere stato colpito con il taser dai Carabinieri

Il 35enne è deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I militari erano intervenuti per una lite in famiglia: secondo le prime ricostruzioni il taser sarebbe stato usata dopo ripetuti tentativi di bloccarlo. Un uomo di 35 anni è morto a Napoli mentre veniva portato in ospedale a bordo di un’ambulanza. Poco prima era . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli uomo muore dopoNapoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser. Lite domestica finisce in tragedia - L’uomo, 35 anni, avrebbe opposto resistenza prima di essere immobilizzato con il taser. Riporta affaritaliani.it

napoli uomo muore dopoNapoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Scrive tg24.sky.it

