Un uomo di 35 anni è morto a Napoli dopo essere stato colpito con un taser dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Avrebbero tentato di bloccarlo più volte senza successo e, alla fine, avrebbero utilizzato il taser seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge, come riferito da fonti investigative. Il 35enne è deceduto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. La ricostruzione. I fatti hanno avuto luogo intorno alle 8.40, quando una pattuglia della Radiomobile è intervenuta in via Fornelli a seguito di segnalazioni di urla di una donna e della figlia, trovate in casa con un uomo completamente nudo e in evidente stato di alterazione che ha aggredito i CC. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Napoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser