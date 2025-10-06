napoli spinazzola riconquista la nazionale

Leonardo Spinazzola sta vivendo un periodo di forma straordinario. Anche nella partita del Napoli contro il Genoa di ieri sera, il suo ingresso nel secondo tempo ha contribuito a cambiare l’inerzia della gara. La cura, soprattutto psicologica, di Conte, e la società partenopea che lo ha premiato con la permanenza nella rosa del tecnico salentino, hanno avuto la loro importanza per questo nuovo exploit del terzino sinistro. Inevitabile anche Gattuso se ne sia accorto. Spinazzola convocato da Gattuso. Leonardo Spinazzola torna in Nazionale: è stato convocato da Rino Gattuso per le due sfide di qualificazione mondiale con Estonia e Israele. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

