Napoli Spinazzola riconquista la Nazionale
Leonardo Spinazzola sta vivendo un periodo di forma straordinario. Anche nella partita del Napoli contro il Genoa di ieri sera, il suo ingresso nel secondo tempo ha contribuito a cambiare l’inerzia della gara. La cura, soprattutto psicologica, di Conte, e la società partenopea che lo ha premiato con la permanenza nella rosa del tecnico salentino, hanno avuto la loro importanza per questo nuovo exploit del terzino sinistro. Inevitabile anche Gattuso se ne sia accorto. Spinazzola convocato da Gattuso. Leonardo Spinazzola torna in Nazionale: è stato convocato da Rino Gattuso per le due sfide di qualificazione mondiale con Estonia e Israele. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: napoli - spinazzola
Napoli ko con l’Arezzo: Spinazzola vede il lato positivo
Spinazzola dopo la sconfitta: «Napoli, dobbiamo migliorare su quell’aspetto. Su Conte…»
Napoli, prime fatiche e buoni segnali: De Bruyne e Spinazzola suonano la carica
Matteo Politano out, Leonardo Spinazzola in Gennaro Gattuso ha convocato il terzino del Napoli in Nazionale Spinazzola prende il posto del compagno che è stato costretto a dare forfait a causa dell'infortunio rimediato oggi contro il Genoa #Politano # - X Vai su X
ULTIM'ORA - A causa dell’indisponibilità di #Politano, il CT della Nazionale #Gattuso ha deciso di convocare un altro giocatore del #Napoli: Leonardo #Spinazzola. Fonte: SKY Vai su Facebook
Spinazzola premiato da Gattuso, torna in Nazionale dopo due anni. Conte gli ha ridato fiducia (CorSport) - Il ct della Nazionale italiana Gattuso, dopo l'infortunio di Politano, ha deciso di convocare Leonardo Spinazzola. Da ilnapolista.it
Politano infortunato salta la Nazionale: Gattuso lo sostituisce con un altro calciatore del Napoli - Genoa lo costringe al forfait per le sfide contro Estonia e Israele. Scrive napolitoday.it