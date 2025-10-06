Napoli sequestrate 370 tonnellate di rifiuti diretti in Turchia | arrestato 32enne

Napoli. Smaltimento illecito scoperto dai Carabinieri del NOE, prima operazione dopo il nuovo decreto ambientale. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Napoli hanno bloccato una spedizione illegale di 370 tonnellate di rifiuti diretti in Turchia. Durante un’ispezione mirata a verificare la regolarità delle spedizioni transfrontaliere, i militari hanno controllato un carico di rottami ferrosi prodotti da una società di Caivano (NA) e destinati a un’acciaieria di Izmir, presentati come materiale per fusione in altoforno. A diffondere la notizia una comuncazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it