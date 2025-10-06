La classifica, dopo sei giornate, recita una sentenza che sa di storia: Napoli e Roma, appaiate, guardano tutti dall’alto. Un evento che non è solo una fotografia del presente, ma un’eco che arriva da lontano. Per ritrovare una situazione simile, bisogna riavvolgere il nastro di 35 anni. E il finale di quel film, i tifosi del Napoli, lo ricordano molto bene. Il Precedente del 1989-90: l’Anno di Diego. Maradona scudetto Napoli 1989-90 contro Roma Era la stagione 1989-90. Il Napoli di Maradona e la Roma di Radice si ritrovarono appaiate in vetta. Fu un campionato teso, pieno di polemiche, ma alla fine a trionfare fu la squadra più forte e continua. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Roma in testa, c’è un precedente di 35 anni fa: ecco come finì