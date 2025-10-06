Napoli-Roma in testa c’è un precedente di 35 anni fa | ecco come finì

Napolissimo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La classifica, dopo sei giornate, recita una sentenza che sa di storia: Napoli e Roma, appaiate, guardano tutti dall’alto. Un evento che non è solo una fotografia del presente, ma un’eco che arriva da lontano. Per ritrovare una situazione simile, bisogna riavvolgere il nastro di 35 anni. E il finale di quel film, i tifosi del Napoli, lo ricordano molto bene. Il Precedente del 1989-90: l’Anno di Diego. Maradona scudetto Napoli 1989-90 contro Roma Era la stagione 1989-90. Il Napoli di Maradona e la Roma di Radice si ritrovarono appaiate in vetta. Fu un campionato teso, pieno di polemiche, ma alla fine a trionfare fu la squadra più forte e continua. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli roma in testa c8217232 un precedente di 35 anni fa ecco come fin236

© Napolissimo.it - Napoli-Roma in testa, c’è un precedente di 35 anni fa: ecco come finì

In questa notizia si parla di: napoli - roma

Fs, su Av Roma-Napoli attivo primo sistema allerta sismica

Linea AV Roma Napoli, al via l'installazione del sistema per rilevare i terremoti

Arena alla Roma, il 2009 pronto alla firma: beffati Napoli e non solo

napoli roma testa c8217232Il Napoli ribalta il Genoa e aggancia la Roma: Hojlund fa volare gli azzurri - Nella ripresa Anguissa e Hojlund ribaltano il gol genoano di Ekhator ... Come scrive msn.com

napoli roma testa c8217232Il Napoli fatica ma batte il Pisa e resta solo in testa - La prima fuga della Serie A è del Napoli, che approfitta subito dello stop della Juventus. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Roma Testa C8217232