Napoli, 6 ottobre 2025 - Vincere è importante: a maggior ragione quando si è reduci da una sconfitta e quando, all'orizzonte, c'è la seconda sosta del campionato, quella che comincia a fornire una fotografia della classifica ancora molto parziale ma già piuttosto indicativa. Alla seconda pausa di Serie A, il Napoli ci arriva da capolista insieme alla Roma, in un contesto, quello delle zone altissime della graduatoria, molto affollato ed equilibrato. Rispetto a un mese fa, è salito il borsino virtuale di altre compagini, su tutte l' Inter, mentre è sceso quello di altre che hanno mancato il colpo valido a provare il primo allungo della stagione: appunto il Napoli, caduto in casa del Milan nel giorno che avrebbe potuto portare proprio al primo tentativo di fuga, ma poi bravo a rialzarsi subito, prima battendo lo Sporting Lisbona in Champions League e poi il Genoa in campionato, ed è storia di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, prove di convivenza tra De Bruyne e Neres