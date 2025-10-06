Napoli occupato il Liceo Antonio Genovesi in solidarietà alla Palestina

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi, 6 ottobre 2025, gli studenti del liceo Antonio Genoves i hanno occupato il plesso scolastico in piazza del Gesù Nuovo nel centro storico di Napoli. Gli studenti hanno agito di primo mattino, anticipando la campanella d’ingresso per entrare nell’istituto e dichiarare l’interruzione della didattica con uno striscione “Genovesi Occupato”. Le motivazioni della protesta sono state diffuse tramite un comunicato scritto dagli studenti occupanti: “Noi studenti e studentesse abbiamo deciso di non restare in silenzio e di raccogliere la chiamata partita dai portuali di Genova con lo sciopero del 22 settembre a BLOCCARE TUTTO finché il governo Meloni non sarà costretto ad ascoltare le nostre voci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

