Napoli non solo Politano | rinnovo pronto per un altro azzurro
In casa Napoli, dopo quello di Matteo Politano, è pronto un altro rinnovo contrattuale. Dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting CP, dunque, il Napoli è riuscito a vincere anche in campionato per 2-1. Ieri sera, infatti, gli azzurri hanno battuto un ottimo Genoa. La squadra di Patrick Vieira ha giocato un ottimo primo tempo, dove hanno pressato alto il Napoli e sono passati in vantaggio con Ekhator. I partenopei, però, hanno poi ribaltato con Anguissa e Hojlund. Ora c’è la sosta del mese di ottobre, ma in casa azzurra bisogna segnalar e un importantissimo aggiornamento sul futuro di un uomo di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - politano
Napoli sconfitto in amichevole dal Brest: rimandati Rrahmani e Lang, bene De Bruyne e Politano
Politano-Napoli, il matrimonio continua: in arrivo il prolungamento fino al 2028 (Schira)
Politano-Napoli, tutto fatto per il rinnovo: “Accordo fino al 2028”
Sostituto adatto? #Italia #Gattuso #Napoli #Politano #Spinazzola #6ottobre - X Vai su X
Le parole di Antonio Conte sugli infortuni di Politano e Lobotka rimediati durante Napoli-Genoa #napoli #genoa #antonioconte #lobotka #politano #infortunio #seria #ilmattino Vai su Facebook
FIRMA FINO AL 2029: Napoli, accordo con il top player | Altro rinnovo dopo Politano e Vergara - Il Napoli ha deciso di blindare un altro calciatore dopo i rinnovi di Politano e Vergara. Lo riporta napolipiu.com
Politano, ufficiale il rinnovo col Napoli fino al 2028 - Matteo Politano ha siglato il rinnovo con il Napoli, firmando un accordo fino al 30 giugno 2028 ... Come scrive ilnapolista.it