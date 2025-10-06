Napoli non solo Politano | rinnovo pronto per un altro azzurro

In casa Napoli, dopo quello di Matteo Politano, è pronto un altro rinnovo contrattuale.  Dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting CP,  dunque, il Napoli è riuscito a vincere anche in campionato per 2-1. Ieri sera, infatti, gli azzurri hanno battuto un ottimo Genoa. La squadra di Patrick Vieira ha giocato un ottimo primo tempo, dove hanno pressato alto il Napoli e sono passati in vantaggio con Ekhator. I partenopei, però, hanno poi ribaltato con Anguissa e Hojlund. Ora c’è la sosta del mese di ottobre, ma in casa azzurra bisogna segnalar e un importantissimo aggiornamento sul futuro di un uomo di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

