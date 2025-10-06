Napoli non solo la vittoria | arriva un’altra grande notizia per Conte ed i napoletani

Non solo la vittoria contro il Genoa, ma anche un’altra grande notizia per Antonio Conte e per tutti i tifosi del Napoli: la conferma delle straordinarie qualità di Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund. I due nuovi acquisti della scorsa estate stanno già diventando fondamentali per il progetto azzurro, trascinando la squadra con prestazioni di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it