- articolo in aggiornamento - Lo stavano portando in ospedale ma non ce l'ha fatta. Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza, a Napoli, dopo essere stato colpito col taser che i carabinieri, secondo quanto ricostruito, avrebbero utilizzato per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto. I militari erano intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia. L'uomo dopo aver aperto la porta ha opposto resistenza e i militari hanno utilizzato il taser, seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge, come riferito da fonti investigative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser