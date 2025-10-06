Napoli muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser

Ilgiornale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

- articolo in aggiornamento - Lo stavano portando in ospedale ma non ce l'ha fatta. Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza, a Napoli, dopo essere stato colpito col taser che i carabinieri, secondo quanto ricostruito, avrebbero utilizzato per bloccarlo dopo una serie di tentativi andati a vuoto. I militari erano intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia. L'uomo dopo aver aperto la porta ha opposto resistenza e i militari hanno utilizzato il taser, seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge, come riferito da fonti investigative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

napoli muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser

© Ilgiornale.it - Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser

In questa notizia si parla di: napoli - muore

Napoli, travolto da auto in sella alla sua bici elettrica: 76enne muore dopo giorni di ricovero

Calabria, mangia un panino: si sente male e muore mentre rientra a Napoli

Napoli, va in vacanza e lascia i cani sotto il sole legati a una cyclette: uno muore, l’altro salvato dalle guardie

napoli muore ambulanza dopoNapoli, muore a 35 anni in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno ... Lo riporta msn.com

napoli muore ambulanza dopoNapoli, un uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser dai carabinieri - Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i Carabinieri, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Muore Ambulanza Dopo