Napoli muore in ambulanza dopo essere stato colpito con il taser Magi +Eu | È una strage Piantedosi si fermi

Prima il tentativo con lo spray urticante, poi il colpo con il taser, la pistola a scarica elettrica. Secondo i carabinieri era l’unico modo per fermare il 35enne nudo e in stato confusionale che opponeva resistenza sulla soglia della sua abitazione. I militari erano stati chiamati per una presunta lite familiare, e al loro arrivo hanno sentito urla e rumori di oggetti rotti. Oltre al 35enne in casa c’erano anche una donna e una bambina. Dopo averlo colpito con il taser i carabinieri hanno chiamato un’ambulanza dove poi l’uomo è morto durante il trasporto in ospedale. Una dinamica tutta da chiarire che, come successo in casi analoghi, potrebbe portare all’apertura di un fascicolo. 🔗 Leggi su Open.online