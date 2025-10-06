napoli muore a 35 anni per il taser dei carabinieri

Questa mattina un uomo di 35 anni è morto nel viaggio in ambulanza dalla sua abitazione all’ospedale, a causa di una carica di taser utilizzato dalla Polizia. Stando ad una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti dopo una segnalazione per una lite in famiglia. Avrebbero tentato di bloccarlo più volte senza successo e, alla fine, avrebbero utilizzato lo strumento. È successo a Napoli. Morto a 35 anni per il taser dei Carabinieri: è successo a Napoli. Il tutto è accaduto questa mattina quando, intorno alle 8:40, una telefonata ha allertato le autorità. Una pattuglia della Radiomobile è intervenuta in via Fornelli, nel quartiere di Chiaia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

