Napoli muore a 35 anni per il taser dei Carabinieri
Questa mattina un uomo di 35 anni è morto nel viaggio in ambulanza dalla sua abitazione all’ospedale, a causa di una carica di taser utilizzato dalla Polizia. Stando ad una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti dopo una segnalazione per una lite in famiglia. Avrebbero tentato di bloccarlo più volte senza successo e, alla fine, avrebbero utilizzato lo strumento. È successo a Napoli. Morto a 35 anni per il taser dei Carabinieri: è successo a Napoli. Il tutto è accaduto questa mattina quando, intorno alle 8:40, una telefonata ha allertato le autorità. Una pattuglia della Radiomobile è intervenuta in via Fornelli, nel quartiere di Chiaia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Napoli, travolto da auto in sella alla sua bici elettrica: 76enne muore dopo giorni di ricovero
Calabria, mangia un panino: si sente male e muore mentre rientra a Napoli
Napoli, va in vacanza e lascia i cani sotto il sole legati a una cyclette: uno muore, l’altro salvato dalle guardie
"Tragedia al porto di Napoli: dipendente dell’Autorità Portuale precipita dal quinto piano e muore sul colpo I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso". Da Napolitoday https://www.napolitoday.it Vai su Facebook
