Napoli muore a 35 anni in ambulanza dopo essere stato colpito col taser a Chiaia

Ilmattino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

