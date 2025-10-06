Napoli le ultime dall’infermeria | le prime indiscrezioni sulle condizioni di Lobotka e Politano

usciti malconci dalla gara col Genoa Una sosta dal sapore agrodolce. Il Napoli ci arriva da capolista, dopo una vittoria di carattere contro il Genoa, ma con l’infermeria che torna a riempirsi in modo preoccupante. La rimonta di ieri al Maradona ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Lukaku si opera? L'attaccante del Napoli opta per la terapia conservativa: adesso almeno tre mesi prima del pieno recupero - Il Napoli ha perso il suo attaccante Romelu Lukaku che, uscito per infortunio dall'ultimo test contro i greci dell'Olympiakos, ha riportato uno strappo muscolare alla ... Secondo ilmessaggero.it

