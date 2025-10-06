Napoli investe sui giovani | arrivano oltre 3 milioni dal Ministero del Lavoro

6 ott 2025

Il Comune di Napoli ha ottenuto un finanziamento di oltre 3 milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il progetto triennale “DesTEENazione – desideri in azione”, nell’ambito dell’avviso pubblico “Comunità Adolescenti”. Il progetto punta a trasformare i desideri degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli investe sui giovani: arrivano oltre 3 milioni dal Ministero del Lavoro - Finanziato il progetto per la creazione di un nuovo spazio multifunzionale presso la Torre Est del Centro Polifunzionale di Soccavo, pensato per accogliere laboratori creativi, attività educative, per ... Lo riporta napolitoday.it

napoli investe giovani arrivanoNapoli investe sui giovani - Una scommessa sul futuro, un investimento concreto nella comunità e nelle nuove generazioni. Come scrive napolivillage.com

