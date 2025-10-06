Napoli investe sui giovani | arrivano oltre 3 milioni dal Ministero del Lavoro
Il Comune di Napoli ha ottenuto un finanziamento di oltre 3 milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il progetto triennale “DesTEENazione – desideri in azione”, nell’ambito dell’avviso pubblico “Comunità Adolescenti”. Il progetto punta a trasformare i desideri degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - investe
Acerra (Napoli), investe con lo scooter la ex 19enne e le amiche: arrestato
Napoli, 20enne investe con lo scooter la ex e le sue amiche: arrestato. La perseguitava da mesi
Napoli, investe ex e amiche con lo scooter: arrestato 20enne
#napoli, fugge al #controllo ed investe carabiniere con lo #scooter: ferito ad una spalla, trasportato in ospedale - X Vai su X
#Napoli - Piazza Carlo III: 29enne arrestato per droga, investe un poliziotto durante la fuga #Cronaca #PoliziaDiStato #Droga #PiazzaCarloIII #NanoTV Vai su Facebook
Napoli investe sui giovani: arrivano oltre 3 milioni dal Ministero del Lavoro - Finanziato il progetto per la creazione di un nuovo spazio multifunzionale presso la Torre Est del Centro Polifunzionale di Soccavo, pensato per accogliere laboratori creativi, attività educative, per ... Lo riporta napolitoday.it
Napoli investe sui giovani - Una scommessa sul futuro, un investimento concreto nella comunità e nelle nuove generazioni. Come scrive napolivillage.com