Napoli il nuovo Lobotka convocato dalla nazionale u18
Un giovane talentino del Napoli è stato convocato per i prossimi impegni dell’Under 18 italiana. I giovani azzurrini, infatti, saranno impegnati contro l’Austria a Vienna, giovedì e domenica Il “nuovo Lobotka” Quello di cui parliamo oggi è un talento che nelle giovanili partenopee hanno definito il “nuovo Lobotka”. Con la Primavera partenopea si sta prendendo, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: napoli - nuovo
Napoli, altro che Ndoye: tre colpi in arrivo, poi scelto il nuovo esterno
Mare Fuori 6, un nuovo volto entrerà nell’IPM di Napoli: i primi dettagli
Napoli, è fatta per l’ennesimo acquisto. Fabrizio Romano: “Sarà un loro nuovo calciatore”
Nuovo mese, nuova domenica al museo! Cosa visitare gratis oggi a Napoli e in Campania Vai su Facebook
GOOAAL! Siamo di nuovo avanti con un gran gol LEEOOO SPINAZZOOLAAA!! #NapoliPisa 2-1 - X Vai su X
Napoli, il “nuovo Lobotka” convocato dalla nazionale u18 - Un giovane talentino del Napoli è stato convocato per i prossimi impegni dell’Under ... Segnala dailynews24.it
Napoli: Politano e Lobotka, ecco i tempi di recupero - Il Napoli deve fare i conti con gli infortuni di Politano e Lobotka, due titolarissimi di Antonio Conte. Scrive msn.com