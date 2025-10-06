Napoli il nuovo Lobotka convocato dalla nazionale u18

6 ott 2025

Un giovane talentino del Napoli è stato convocato per i prossimi impegni dell’Under 18 italiana. I giovani azzurrini, infatti, saranno impegnati contro l’Austria a Vienna, giovedì e domenica Il “nuovo Lobotka” Quello di cui parliamo oggi è un talento che nelle giovanili partenopee hanno definito il “nuovo Lobotka”. Con la Primavera partenopea si sta prendendo, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - nuovo

