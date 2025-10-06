Napoli-Genoa ossia come e quanto i calciatori siano più importanti dei moduli di gioco Molto più importanti

L’importanza dei moduli e quella dei calciatori. Dal punto di vista tattico, Napoli-Genoa 2-1 potrebbe essere ricordata, nel futuro prossimo, come una partita-svolta. Perché, di fatto, ha mostrato – per l’ennesima volta, in verità, ma nel corso di questa stagione non era ancora capitato – come e quanto i calciatori siano più importanti dei moduli di gioco. Molto più importanti. Guardando alla squadra di Conte, infatti, il ritorno al 4-3-3 (dal primo minuto) e poi il successivo ripristino del l 4-1-4-1 (dopo 10 minuti di gioco nella ripresa) passano in secondo piano rispetto all’impatto enorme avuto da coloro che sono entrati nel corso della partita: Kevin De Bruyne e soprattutto Leonardo Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

