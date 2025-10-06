Napoli-Genoa ossia come e quanto i calciatori siano più importanti dei moduli di gioco Molto più importanti
L’importanza dei moduli e quella dei calciatori. Dal punto di vista tattico, Napoli-Genoa 2-1 potrebbe essere ricordata, nel futuro prossimo, come una partita-svolta. Perché, di fatto, ha mostrato – per l’ennesima volta, in verità, ma nel corso di questa stagione non era ancora capitato – come e quanto i calciatori siano più importanti dei moduli di gioco. Molto più importanti. Guardando alla squadra di Conte, infatti, il ritorno al 4-3-3 (dal primo minuto) e poi il successivo ripristino del l 4-1-4-1 (dopo 10 minuti di gioco nella ripresa) passano in secondo piano rispetto all’impatto enorme avuto da coloro che sono entrati nel corso della partita: Kevin De Bruyne e soprattutto Leonardo Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE
Il Napoli si rialza dopo la sconfitta di Milano, batte il Genoa 2-1 in rimonta e torna in testa. Una garacomplicata per gli azzurri di Conte, che nel primo tempo non hannotrovato spazi, nonostante il cambio di modulo (4-3-3) e la scelta ditenere De Bruyne in panc Vai su Facebook
#JuveMilan, Napoli-Genoa, Fiorentina-#Roma e Sinner: le ultimissime - X Vai su X
Napoli-Genoa 2-1, gol e highlights: la ribaltano Anguissa e Hojlund - 1 contro il Milan, il Napoli ha interrotto una serie di 16 risultati utili di fila in Serie A (11 vittorie, 5 pareggi); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato due ... Da sport.sky.it
Napoli-Genoa 2-1: Anguissa e Hojlund regalano i tre punti a Conte - Il Napoli, dopo il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona, deve riscattare ... Lo riporta ilmattino.it