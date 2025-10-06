C’è un’immagine che, più dei gol e delle statistiche, racconta la notte del Maradona. È l’urlo liberatorio di Antonio Conte al triplice fischio. Un’esplosione di gioia e tensione che racchiude tutta l’importanza di una vittoria, quella contro il Genoa, che è molto più di tre semplici punti. È la vittoria del carattere, della forza e delle idee. La Vittoria che Spegne le Polemiche. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quella di ieri è la notte che “ha stoppato un ritornello sentito per settimane”. I novanta minuti contro il Genoa hanno dimostrato due cose fondamentali. Primo, il Napoli sa soffrire, andare sotto, e poi reagire e vincere “da grande squadra”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Genoa 2-1 il gesto di Conte a fine partita racchiude anche una bella notizia.