"> Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli di Antonio Conte ritrova brillantezza, concretezza e vetta della classifica grazie ai suoi campioni. Dopo un primo tempo dominato nel possesso ma sterile in avanti, gli azzurri ribaltano il Genoa con una ripresa da grande squadra, trascinati da De Bruyne e Spinazzola, entrambi subentrati e decisivi. Il Corriere dello Sport sottolinea come il tecnico abbia cambiato il destino del match con due sostituzioni mirate: dentro il fuoriclasse belga e l’esterno ritrovato, e passaggio al 4-1-4-1. Risultato? Più ritmo, più spinta e una rimonta costruita in diciotto minuti: prima il pareggio firmato da Anguissa, poi il sigillo del centravanti Hojlund, autore di tre gol in cinque giorni tra Champions e campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Genoa 2-1: gol e highlights