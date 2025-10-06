Napoli Fuorigrotta | Carabinieri controllano la zona dello stadio durante la partita 6 persone denunciate

Controlli dei carabinieri a Fuorigrotta: denunciati cinque parcheggiatori abusivi e un uomo trovato con un coltello vicino allo stadio Maradona.. Nel quartiere Fuorigrotta i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona durante la partita di calcio Napoli-Genoa. I militari – prima, durante e dopo il match – hanno setacciato la zona e denunciato 5 parcheggiatori abusivi recidivi nel biennio. Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato anche un 40enne di Bagnoli già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it