Napoli Fuorigrotta | Carabinieri controllano la zona dello stadio durante la partita 6 persone denunciate
Controlli dei carabinieri a Fuorigrotta: denunciati cinque parcheggiatori abusivi e un uomo trovato con un coltello vicino allo stadio Maradona.. Nel quartiere Fuorigrotta i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona durante la partita di calcio Napoli-Genoa. I militari – prima, durante e dopo il match – hanno setacciato la zona e denunciato 5 parcheggiatori abusivi recidivi nel biennio. Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato anche un 40enne di Bagnoli già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: napoli - fuorigrotta
Napoli, a Fuorigrotta semaforo ‘oscurato’ dal verde incolto: “Pericolo più volte segnalato al Comune”
Napoli, operaio precipita nel vuoto mentre fa lavori di ristrutturazione a Fuorigrotta
Napoli, incidente a Fuorigrotta: due auto si scontrano nell'area di parcheggio del Maradona
#Fuorigrotta - Truffa dello specchietto a danno di un anziano: due arresti #Cronaca #Napoli #Truffa #Arresti #NanoTV Vai su Facebook
Napoli: i carabinieri controllano la zona dello stadio durante la partita, 6 persone denunciate - Nel quartiere Fuorigrotta i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona durante la partita di ... Secondo msn.com
Controlli straordinari nella movida dell’area nord di Napoli, servizi “Alto Impatto” dei carabinieri - GIUGLIANO – Questa notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area nord della provincia, con particolare attenzione ... Lo riporta msn.com