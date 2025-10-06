Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience | mostra interattiva di Mario Amura al Maximall Pompeii

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 ottobre al 6 novembre 2025 il Maximall Pompeii ospiterà “Napoli ExplosionOplonti Interactive Experience”, la mostra interattiva del visual artist Mario Amura. Dopo il grande successo ottenuto al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli nel 2024, questa nuova esposizione, unica nel suo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - explosion

Napoli ExplosionOplonti Interactive Experience: mostra interattiva di Mario Amura al Maximall Pompeii - Dal 6 ottobre al 6 novembre 2025 il Maximall Pompeii ospiterà “Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience”, la mostra interattiva del visual artist Mario Amura. Si legge su napolitoday.it

Capodimonte, 'Napoli Explosion, regalo di Capodanno' - "Napoli Explosion è una mostra nella quale la fotografia, la pittura, l'arte pirotecnica convergono in un solo e unico evento. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Explosion 8211 Oplonti