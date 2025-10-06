Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience | mostra interattiva di Mario Amura al Maximall Pompeii
Dal 6 ottobre al 6 novembre 2025 il Maximall Pompeii ospiterà “Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience”, la mostra interattiva del visual artist Mario Amura. Dopo il grande successo ottenuto al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli nel 2024, questa nuova esposizione, unica nel suo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - explosion
#TorreAnnunziata. Napoli Explosion: il genio di #MarioAmura in mostra al Maximall Pompeii Vai su Facebook
MOSTRA - "Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience" di Mario Amura al MaxiMall Pompeii https://ift.tt/0GkSg9r - X Vai su X
Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience: mostra interattiva di Mario Amura al Maximall Pompeii - Dal 6 ottobre al 6 novembre 2025 il Maximall Pompeii ospiterà “Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience”, la mostra interattiva del visual artist Mario Amura. Si legge su napolitoday.it
Capodimonte, 'Napoli Explosion, regalo di Capodanno' - "Napoli Explosion è una mostra nella quale la fotografia, la pittura, l'arte pirotecnica convergono in un solo e unico evento. ansa.it scrive