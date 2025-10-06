La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esims giornata. Ecco quando giocherà il Napoli. Il Napoli di Antonio Conte è arrivato alla sosta di ottobre da primo in classifica, seppur in compagnia della Roma. Gli azzurri e i romanisti, infatti, guidano il campionato con 15 punti. Al secondo posto, dopo il pari per 0-0 di ieri sera dell’Allianz Stadium contro la Juventus, c’è il Milan di Allegri a 13 punti. Archiviata la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, dunque, il Napoli campione d’Italia giocherà in trasferta allo Stadio Olimpico per giocare contro il Torino di Marco Baroni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ecco il calendario dalla 13esima alla 22esima giornata: date e orari