Napoli ecco il calendario dalla 13esima alla 22esima giornata | date e orari
La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esims giornata. Ecco quando giocherà il Napoli. Il Napoli di Antonio Conte è arrivato alla sosta di ottobre da primo in classifica, seppur in compagnia della Roma. Gli azzurri e i romanisti, infatti, guidano il campionato con 15 punti. Al secondo posto, dopo il pari per 0-0 di ieri sera dell’Allianz Stadium contro la Juventus, c’è il Milan di Allegri a 13 punti. Archiviata la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, dunque, il Napoli campione d’Italia giocherà in trasferta allo Stadio Olimpico per giocare contro il Torino di Marco Baroni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - calendario
Calendario amichevoli Napoli estate 2025: tutte le partite degli azzurri con date e orari
Calendario scolastico 2025/2026 a Napoli: data d'inizio, giorni di festa previsti e fine delle lezioni
Napoli Women, ecco il calendario 2025-26: mazzata all’esordio
Abbiamo celebrato i 18 anni della Canta Napoli Band con un calendario di Concerti estivi a dir poco emozionante. Siamo già al lavoro per 2026 sempre più ricco di live. Continuate a seguirci! Vai su Facebook
` ! Il calendario delle partite di del Napoli Basket! ? #NapoliBasketball | #DestinationNapoli - X Vai su X
Juve, il calendario di Serie A fino alla 22ª giornata: Tudor sfida Conte... due volte - Date e orari in campionato per i bianconeri fino al terzo turno del girone di ritorno: doppio confronto col Napoli ... Riporta tuttosport.com
Serie A, il calendario fino alla 22a giornata: le date dei match con Juve, Milan e Napoli - I giallorossi giocheranno diverse volte di lunedì fino a gennaio mentre i match di cartello tutti di sera sabato o domenica. Come scrive msn.com