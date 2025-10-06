Napoli da urlo c’è un record speciale | Come Liverpool e Monaco

Il Napoli supera il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona e conferma un trend decisamente positivo nel 2025. Missione compiuta: anche se con più fatica del previsto, il Napoli batte il Genoa in rimonta e mantiene il primo posto in classifica, in coabitazione con la Roma. La gara del Maradona è stata tutt’altro che semplice per gli uomini di Antonio Conte. Andati in svantaggio nel primo tempo, nella ripresa è servita la miglior versione degli azzurri per ribaltare il risultato e conquistare la quinta vittoria in campionato. Il secondo 2-1 consecutivo dopo quello ottenuto in Champions League contro lo Sporting Lisbona porta ancora la firma decisiva di Rasmus Højlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

