Napoli controlli a Fuorigrotta per Napoli-Genoa | sei denunce sequestrato un coltello a scatto
Cinque parcheggiatori abusivi recidivi e un 40enne armato fermati dai carabinieri nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona, nel quartiere Fuorigrotta, durante la sfida di campionato. Maxi operazione di controllo dei carabinieri ieri a Fuorigrotta, in occasione della partita Napoli-Genoa disputata allo stadio Diego Armando Maradona. Sei persone sono state denunciate: cinque di loro sono . 🔗 Leggi su 2anews.it
