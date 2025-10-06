Napoli continua la protesta Pro-Pal | dopo il Genovesi viene occupato anche il liceo Vico
Dopo il liceo Genovesi, anche il liceo Vico di Napoli è stato occupato dagli studenti per protesta sulla situazione a Gaza dopo un’analoga protesta organizzata al Genovesi di Napoli. “Oggi – si legge nel comunicato diffuso per spiegare l’occupazione – . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - continua
Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra
Osimhen, certificato medico per non presentarsi in ritiro: continua la guerra col Napoli
Napoli, continua la caccia ai rinforzi: idea Miretti, sprint per Juanlu. Ndoye e Milinkovic-Savic restano obiettivi caldi
Dopo Ritratti d’arpe, il primo concerto del trittico, continua a Napoli con altri due appuntamenti "A Corde Spiegate", la rassegna ospitata, come sempre, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Caterina da Siena. Biglietti disponibili: Bach Suites - 5 ott Vai su Facebook
La storia continua: Matteo rinnova fino al 2028! Leggi la news https://sscnapoli.it/matteo-politano-con-noi-fino-al-2028/… #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Corteo pro Gaza a Napoli, manifestanti a Piazza Mercato. Scontri e lacrimogeni a Salerno. Conclusa la manifestazione in piazza Mercato - Dopo il blocco della missione Flotilla da parte dei militari israeliani, i principali sindacati italiani, insieme agli studenti e a liberi ... Si legge su ilmattino.it
Corteo Pro Gaza a Napoli, la marcia dei 50mila: sit-in e tensione nel porto - A Napoli la manifestazione organizzata dai sindacati per la Palestina blocca l’intera città, a Salerno si registrano scontri e feriti. Segnala ilmattino.it