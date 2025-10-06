Napoli colpito col taser dai Carabinieri intervenuti per sedare una lite nel quartiere Chiaia morto 35enne italiano di origini nordafricane

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari, intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia nell'elegante quartiere napoletano, avrebbero deciso di usare il taser dopo diversi tentativi andati a vuoto di far calmare il 35enne che è spirato in ambulanza Napoli, colpito col taser dai Carabinieri, intervenuti per seda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

napoli colpito col taser dai carabinieri intervenuti per sedare una lite nel quartiere chiaia morto 35enne italiano di origini nordafricane

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli, colpito col taser dai Carabinieri, intervenuti per sedare una lite nel quartiere Chiaia, morto 35enne italiano di origini nordafricane

In questa notizia si parla di: napoli - colpito

Autista di bus aggredito nel cuore di Napoli, la denuncia: "Colpito al volto con diversi pugni"

Cicalone aggredito a Napoli: “Erano due africani, uno mi ha colpito con un bastone e ha cercato di rubare la telecamera”

Lo youtuber Simone Cicalone aggredito fuori dalla stazione di Napoli: “Colpito con un pezzo di legno”

napoli colpito taser carabinieriNapoli, muore a 35 anni in ambulanza dopo essere stato colpito col taser a Chiaia - Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato ... Scrive msn.com

napoli colpito taser carabinieriNapoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Colpito Taser Carabinieri