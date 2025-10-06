Napoli alla kermesse tutto sposi arriva il ministro del Turismo 

Si parlerà di wedding tourism, domenica 26 ottobre alla Mostra d’Oltremare, tra sfilate, fashion show e abiti bianchi. Napoli sempre più capitale nazionale della cerimonia nuziale . Napoli, 6 ottobre 2025 – Tra sfilate, fashion show, wedding planner e architetti d’interni a Tutto Sposi, nei weekend del 18-19 e 25-26, si parlerà soprattutto di turismo straniero che sceglie l’Italia per sposarsi. Il wedding tourism, che vede la nostra nazione ai vertici europei delle località ideali, sarà il tema dell’incontro con il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che si terrà nella mattinata della domenica conclusiva dell’evento in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it