ABBONATI A DAYITALIANEWS Si era opposto all’intervento dei Carabinieri dopo una lite in famiglia. Napoli, 6 ottobre 2025. Un uomo di 35 anni è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, dopo essere stato colpito con un taser dai Carabinieri intervenuti in seguito a una segnalazione di lite familiare. Secondo una prima ricostruzione, i militari sono giunti sul posto dopo una chiamata che segnalava una discussione accesa all’interno di un’abitazione. Quando hanno tentato di entrare, l’uomo avrebbe aperto la porta opponendo una forte resistenza alle forze dell’ordine. Dopo diversi tentativi di calmare la situazione, i Carabinieri hanno fatto ricorso al taser, seguendo le procedure previste dalla legge, come precisato da fonti investigative. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo l’uso del taser