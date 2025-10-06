I militari erano intervenuti per una lite domestica. L’uomo, 35 anni, avrebbe opposto resistenza prima di essere immobilizzato con il taser. È deceduto durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser. Lite domestica finisce in tragedia