Napoli 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser Lite domestica finisce in tragedia

Affaritaliani.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari erano intervenuti per una lite domestica. L’uomo, 35 anni, avrebbe opposto resistenza prima di essere immobilizzato con il taser. È deceduto durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

napoli 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser lite domestica finisce in tragedia

© Affaritaliani.it - Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito dal taser. Lite domestica finisce in tragedia

In questa notizia si parla di: napoli - 35enne

Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: “Adesso fai ballare il paradiso”

Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: “Adesso fai ballare il paradiso”

Napoli, Vomero: svaligia appartamento, come bottino un paio di manette ai polsi. 35enne arrestato dai Carabinieri

napoli 35enne muore ambulanzaNapoli, 35enne muore dopo l’uso del taser: intervento dei carabinieri per lite in famiglia - È morto in ambulanza un uomo di 35 anni, italiano di origini africane, colpito con il taser dai carabinieri durante un intervento per una lite in ... pupia.tv scrive

napoli 35enne muore ambulanzaNapoli, muore a 35 anni in ambulanza dopo essere stato colpito col taser a Chiaia - Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser che i carabinieri, secondo quanto ricostruito, hanno usato ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli 35enne Muore Ambulanza