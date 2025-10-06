Napoli 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito da un taser

Lettera43.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è deceduto a Napoli dopo essere stato colpito con un taser dai carabinieri. L’intervento dei militari del Nucleo Radiomobile è avvenuto la mattina del 6 ottobre, intorno alle 8.40, in un appartamento di via Nicola Fornelli, nel quartiere Chiaia, dove era stata segnalata una violenta lite. Nell’abitazione si trovavano una donna con la figlia, entrambe italiane, e l’uomo, di presunte origini nordafricane. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, è stato proprio il 35enne ad aprire la porta, completamente nudo e in evidente stato di agitazione. La dinamica dei fatti. Secondo quanto ricostruito, i militari sarebbero stati aggrediti e, dopo aver tentato inutilmente di tranquillizzarlo, hanno fatto ricorso prima allo spray urticante e poi al taser. 🔗 Leggi su Lettera43.it

napoli 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito da un taser

© Lettera43.it - Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito da un taser

In questa notizia si parla di: napoli - 35enne

Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: “Adesso fai ballare il paradiso”

Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: “Adesso fai ballare il paradiso”

Napoli, Vomero: svaligia appartamento, come bottino un paio di manette ai polsi. 35enne arrestato dai Carabinieri

napoli 35enne muore ambulanzaNapoli, uomo di 35 anni muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser - Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Si legge su tg24.sky.it

napoli 35enne muore ambulanzaNapoli, 35enne muore dopo l’uso del taser: intervento dei carabinieri per lite in famiglia - È morto in ambulanza un uomo di 35 anni, italiano di origini africane, colpito con il taser dai carabinieri durante un intervento per una lite in ... Secondo pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Napoli 35enne Muore Ambulanza