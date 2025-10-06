Napoli 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito da un taser
Un uomo di 35 anni è deceduto a Napoli dopo essere stato colpito con un taser dai carabinieri. L’intervento dei militari del Nucleo Radiomobile è avvenuto la mattina del 6 ottobre, intorno alle 8.40, in un appartamento di via Nicola Fornelli, nel quartiere Chiaia, dove era stata segnalata una violenta lite. Nell’abitazione si trovavano una donna con la figlia, entrambe italiane, e l’uomo, di presunte origini nordafricane. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, è stato proprio il 35enne ad aprire la porta, completamente nudo e in evidente stato di agitazione. La dinamica dei fatti. Secondo quanto ricostruito, i militari sarebbero stati aggrediti e, dopo aver tentato inutilmente di tranquillizzarlo, hanno fatto ricorso prima allo spray urticante e poi al taser. 🔗 Leggi su Lettera43.it
