Napoli 35enne muore dopo l’uso del taser | ‘Era nudo e in preda a un raptus’ aperta inchiesta
Cosa è successo in via Fornelli. Alle 8:40 di lunedì 6 ottobre, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è intervenuta in via Nicola Fornelli, una traversa delle Rampe Brancaccio, nel quartiere Chiaia di Napoli. Una chiamata al 112 aveva segnalato una violenta lite in famiglia: dalle finestre si udivano urla di donne, rumori di piatti infranti e colpi sordi. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno bussato alla porta dell’appartamento segnalato. Ad aprire è stato un uomo di 35 anni, completamente nudo e in evidente stato confusionale. L’interno dell’abitazione appariva devastato, segno della furia esplosa poco prima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: “Adesso fai ballare il paradiso”
Napoli, Vomero: svaligia appartamento, come bottino un paio di manette ai polsi. 35enne arrestato dai Carabinieri
È finito sotto processo al tribunale di Ancona, Stefano Di Nino, 35enne sulmonese accusato di aver architettato una truffa insieme ad una 25enne di Napoli, in concorso con un terzo soggetto. Vai su Facebook
