Napoli 35enne muore dopo l’uso del taser | ‘Era nudo e in preda a un raptus’ aperta inchiesta

Cosa è successo in via Fornelli. Alle 8:40 di lunedì 6 ottobre, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è intervenuta in via Nicola Fornelli, una traversa delle Rampe Brancaccio, nel quartiere Chiaia di Napoli. Una chiamata al 112 aveva segnalato una violenta lite in famiglia: dalle finestre si udivano urla di donne, rumori di piatti infranti e colpi sordi. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno bussato alla porta dell’appartamento segnalato. Ad aprire è stato un uomo di 35 anni, completamente nudo e in evidente stato confusionale. L’interno dell’abitazione appariva devastato, segno della furia esplosa poco prima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

