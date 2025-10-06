Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli Torna nella giungla | è guerra dopo quello che è successo a Ballando
L’atmosfera a Ballando con le Stelle si è surriscaldata dopo la seconda puntata: un litigio a distanza, una reazione social molto dura e parole che hanno acceso il dibattito. Tutto è partito dalla clip in cui Nancy Brilli ha raccontato del dolore per la perdita del cane Margot; le parole nette della giurata Selvaggia Lucarelli hanno scatenato la reazione dell’attrice e dei suoi sostenitori, con un messaggio pubblicato poco dopo su Instagram che ha alzato ulteriormente la tensione. Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli: il post Instagram. Subito dopo la messa in onda, Nancy ha rilanciato su Instagram una storia molto aggressiva scritta dalla sua amica Daniela Fedi: « Selvaggia Lucarelli sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giungla da cui provieni. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: nancy - brilli
BALLANDO CON LE STELLE: NANCY BRILLI SI METTE IN GIOCO SULLA PISTA DEL SABATO SERA DI RAI1
Nancy Brilli a Ballando con le Stelle 2025
Ballando con le Stelle 2025, Nancy Brilli nel cast: l’attrice ha finalmente ceduto
Nancy Brilli scossa per la morte della sua cagnolona Margot, il cinismo di Lucarelli: «Non c'è il bonus lutto animale domestico» - X Vai su X
È accaduto ieri a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli battibeccano in diretta. L’attrice ha raccontato di aver perso il suo cane, ma la giornalista non esita a commentare in maniera tranchant la sua performance. La frase che ha infastidito la Vai su Facebook
Ballando, Brilli condivide un post dell'amica Fedi contro Lucarelli: 'Degna del tuo nome' - A Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli aveva detto: 'Non possiamo dare il bonus per il lutto animale domestico' ... Come scrive it.blastingnews.com
Nancy Brilli, la morte del cane prima dell'esibizione (poco precisa) a Ballando con le stelle. Selvaggia Lucarelli: «Qua non c'è il bonus lutto» - Tensioni sul palco di Ballando con le stelle tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, in cui interviene anche il compagno di ballo Carlo Aloia. Segnala ilmessaggero.it