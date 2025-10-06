Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli Torna nella giungla | è guerra dopo quello che è successo a Ballando

L’atmosfera a Ballando con le Stelle si è surriscaldata dopo la seconda puntata: un litigio a distanza, una reazione social molto dura e parole che hanno acceso il dibattito. Tutto è partito dalla clip in cui Nancy Brilli ha raccontato del dolore per la perdita del cane Margot; le parole nette della giurata Selvaggia Lucarelli hanno scatenato la reazione dell’attrice e dei suoi sostenitori, con un messaggio pubblicato poco dopo su Instagram che ha alzato ulteriormente la tensione. Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli: il post Instagram. Subito dopo la messa in onda, Nancy ha rilanciato su Instagram una storia molto aggressiva scritta dalla sua amica Daniela Fedi: « Selvaggia Lucarelli sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giungla da cui provieni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

