Mysterzon Game al Jambo di Trentola Ducenta il gioco dei pacchi misteriosi

Una nuova esperienza, in programma dal 10 ottobre al 10 novembre a Trentola Ducenta, con migliaia di pacchi smarriti nei siti e-commerce o non ritirati da noti marketplace internazionali, siti online e spedizionieri. Una vera e propria caccia al tesoro, con la possibilità di acquistare pacchi smarriti nei siti e-commerce o non ritirati da noti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mysterzon Game, al Jambo di Trentola Ducenta il gioco dei pacchi misteriosi

In questa notizia si parla di: mysterzon - game

