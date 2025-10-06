My Hero Academia FINAL SEASON la recensione del primo episodio | l' ultima battaglia degli eroi

Giunge a conclusione uno dei battle shonen più apprezzati degli ultimi anni: una serie che, pur non avendo mai davvero raggiunto la fama e il successo di altri titoli, ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei tanti appassionati. Vi sveliamo un piccolo retroscena del mondo dei manga e degli anime, che in realtà, nell'ambiente, è un po' il segreto di Pulcinella. Da diversi anni la Shueisha, la grande casa editrice che vanta nel proprio catalogo titoli come One Piece, Naruto e Dragon Ball, così come innumerevoli altre, è impegnata in una sorta di missione speciale: trovare il degno successore dei suoi titoli più famosi e venduti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

