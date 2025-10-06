Musica inclusiva | nasce IAAM alleanza globale per l’accessibilità artistica
(Adnkronos) – La musica accessibile compie un passo fondamentale verso il riconoscimento globale. The Music Man Project (Regno Unito) e AllegroModerato (Italia), due organizzazioni leader nel campo dell'inclusione musicale, hanno annunciato la costituzione di IAAM (International Alliance of Accessible Music). La nuova iniziativa globale è destinata a promuovere, sostenere e celebrare la musica accessibile, focalizzandosi .
Prenderà il via domani, giovedì 2 ottobre 2025, a San Gavino Monreale il nuovo laboratorio creativo “Musica a Colori”, organizzato dall’Associazione Delfino ODV nell’ambito del progetto “Musica Inclusiva” finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Vai su Facebook
