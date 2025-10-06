Musica in Casa con Jazz solos i classici del genere
Classic Jazz: un omaggio ai giganti del jazz strumentale: dalle linee bebop di Charlie Parker alle atmosfere sofisticate di Wes Montgomery, dal sound inconfondibile di Sonny Rollins alla raffinatezza chitarristica di Joe Pass. In concerto: Claudio Camilletti sax, Mimmo Di Francesco chitarra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Ritorna a Castiglione la Festa del Bruschettone, tra musica e sapori di casa
Non solo musica e divertimento: Sottozero Summer Festival sostiene “La Casa di Leo”
SABATO POMERIGGIO SI AVVICINA! Con la collaborazione di Associazione culturale Pasquale Anfossi, un laboratorio per sperimentare il gioco, la pittura e la musica. ? Ore 15.30 In Casa di Quartiere 13D Certosa Ingresso gratuito Vai su Facebook
Casa del Jazz reloaded, la grande musica riparte a Roma - La Fondazione Musica per Roma riparte con una stagione estiva concepita ad hoc per Villa Osio dal nome Casa del Jazz Reloaded che porterà sul palcoscenico i primi concerti nella splendida cornice del ... Secondo ilmessaggero.it