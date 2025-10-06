Musica in Casa con Jazz solos i classici del genere

Latinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Classic Jazz: un omaggio ai giganti del jazz strumentale: dalle linee bebop di Charlie Parker alle atmosfere sofisticate di Wes Montgomery, dal sound inconfondibile di Sonny Rollins alla raffinatezza chitarristica di Joe Pass. In concerto: Claudio Camilletti sax, Mimmo Di Francesco chitarra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - casa

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Ritorna a Castiglione la Festa del Bruschettone, tra musica e sapori di casa

Non solo musica e divertimento: Sottozero Summer Festival sostiene “La Casa di Leo”

musica casa jazz solosMusica in Casa, con Jazz solos i classici del genere - Classic Jazz: un omaggio ai giganti del jazz strumentale: dalle linee bebop di Charlie Parker alle atmosfere sofisticate di Wes Montgomery, dal sound inconfondibile di Sonny Rollins alla raffinatezza ... Da latinatoday.it

Casa del Jazz reloaded, la grande musica riparte a Roma - La Fondazione Musica per Roma riparte con una stagione estiva concepita ad hoc per Villa Osio dal nome Casa del Jazz Reloaded che porterà sul palcoscenico i primi concerti nella splendida cornice del ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Casa Jazz Solos