Musica in Casa | a Borgo Piave arriva Italian swing

Latinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italian Swing: un concerto che reinventa i grandi classici di Fred Buscaglione, Renato Carosone, Trio Lescano e Natalino Otto in chiave jazz. Ritmi frizzanti, eleganza retrò e tanta energia. A esibirsi Mimmo Di Francesco alla voce e chitarra, Nunzio Sciscione contrabbasso, Marco Malagola. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - casa

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Ritorna a Castiglione la Festa del Bruschettone, tra musica e sapori di casa

Non solo musica e divertimento: Sottozero Summer Festival sostiene “La Casa di Leo”

musica casa borgo piaveMusica in Casa, con Jazz solos i classici del genere - Classic Jazz: un omaggio ai giganti del jazz strumentale: dalle linee bebop di Charlie Parker alle atmosfere sofisticate di Wes Montgomery, dal sound inconfondibile di Sonny Rollins alla raffinatezza ... Lo riporta latinatoday.it

musica casa borgo piavePer Musica in Casa: a Latina Los cumbancheros in concerto - Latin Jazz: un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie del Centro e Sud America, dal bolero cubano alla bossa nova brasiliana, passando per il tango argentino, il mambo e i grandi classici del ... latinatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Musica Casa Borgo Piave